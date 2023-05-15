Назван витамин, уровень которого нужно проверить после COVID-19

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Учёные из Университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле обнаружили, что риск развития постковидного синдрома (долгого ковида) увеличивается при низком уровне витамина D. Полученные данные свидетельствуют о том, что людям следует проверять уровень витамина D после COVID-19. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Долгий COVID — это состояние, при котором последствия коронавируса сохраняются более 12 недель после заражения. Исследования показали, что им страдают 50-70% пациентов, госпитализированных с COVID-19, но об этом заболевании известно очень мало.

В новом опыте учёные обследовали 100 пациентов в возрасте 51-70 лет с длительным течением COVID и без него. Они измерили уровень витамина D при первой госпитализации с коронавирусом и через шесть месяцев после выписки. Исследователи обнаружили более низкие уровни витамина D у пациентов с длительным течением COVID по сравнению с остальными, пишет gazeta.ru.

Особенно низким уровень витамина D был у пациентов, которые жаловались на «мозговой туман»: спутанность сознания, забывчивость и плохую концентрацию.

– Наше исследование показывает, что пациенты с COVID-19 с низким уровнем витамина D более склонны к развитию длительного коронавируса, но пока неизвестно, могут ли добавки витамина D улучшить симптомы или вообще снизить этот риск, — отметили учёные.

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