Назван срок иммунитета после гриппа

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Переболевший гриппом человек будет обладать иммунитетом от полугода до полутора лет. При этом эффективным он будет только против того штамма, с которым контактировал пациент.

Об этом заявил российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, пишет ura.news.

– Иммунитет может длиться у людей по-разному. От полугода до полутора лет. Это именно к той инфекции, штамму или группе штаммов, которым человек переболел. Перекрёстный иммунитет после гриппа есть, но не настолько мощный. Например, если человек в этом сезоне переболел H1N1, то он вполне может заразиться гораздо раньше H3N2, — сказал Крючков.

Иммунолог напомнил, что грипп имеет разные штаммы при переходе из одного эпидемического сезона к другому.

– У нас в один сезон гуляют одни штаммы, второй сезон — другие. На второй сезон уже такого иммунитета не хватает. Даже несмотря на то, что у некоторых людей иммунитет к тому, чем он переболел, сохраняется до полутора лет, это не означает, что они не могут заболеть гриппом в следующий сезон. Реальный эффективный иммунитет действует меньше года, — заключил кандидат медицинских наук.

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