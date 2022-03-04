Назван способ вылечить кашель при омикрон-штамме коронавируса

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Российский врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко объяснила, что кашель при заражении омикрон-штаммом коронавируса появляется из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. Поэтому его нельзя лечить муколитическими средствами, которые вызывают мокроту.

Врач заявила, пишет lenta.ru, что нерв глотки поражается омикроном, после чего происходит воспаление в верхних дыхательных путях. Это приводит к раздражению слизистых оболочек, что влияет на нервные окончания. Специалист назвала способ вылечить кашель при омикроне.

– При лечении такого кашля не подходят муколитические средства, назначаются препараты, подавляющие приступы, а также ингаляции, даже просто с минеральной водой или разными лекарствами. Они смягчают слизистую, увлажняют её и раздражение проходит, — сказала ЛОР-врач.

При омикроне кашель может сохраняться до трёх недель. Через одну-две недели с момента выздоровления врачи могут не зафиксировать воспалительных изменений в слизистой, однако приступы при этом продолжатся, поскольку нервные окончания рефлекторно провоцируют кашель.

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