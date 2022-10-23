Назван способ сбросить вес на сидячей работе

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При длительной сидячей работе можно сбросить лишний вес с помощью поднимания пяток, пишет SciTechDaily.

Ученые Хьюстонского университета (США) пришли к выводу, что похудеть сидя можно, поднимая пятки в течение 15 минут в день. По словам ведущего автора исследования Марка Гамильтона, отжимание камбаловидной мышцы позволяет активировать мышцы в области голени и поддерживать активный метаболизм в теле в течение нескольких часов даже в сидячем положении.

Ученые описали упражнение для желающих похудеть сидя: нужно максимально высоко поднять пятку, не отрывая передней части стопы от пола, затем пятку медленно опустить, передает mir24.tv.

Исследователи утверждают, что такое упражнение более эффективно для регуляции уровня глюкозы в крови, чем бег, диета и интервальное голодание. Оно снижает уровень сахара на 52%, уменьшает потребность в инсулине на 60%, удваивает скорость метаболизма жиров в организме и снижает уровень жира в крови, заявили ученые.

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