Назван способ продлить жизнь за четыре минуты в день

Назван способ продлить жизнь за четыре минуты в день

Продлить жизнь могут помочь периодические всплески физической активности. Об этом рассказал врач-онколог Леонид Доронин в своём Telegram-канале.

По словам специалиста, необходимая для долгой жизни прерывистая физическая активность должна длиться не больше минуты несколько раз в день.

– Обнаружилось, что всего три-четыре коротких всплеска активности каждый день были связаны с 40-процентным снижением преждевременной смерти от любой причины, а также смертности от рака. Это также было связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 49%, – написал врач.

В числе проявлений такой активности могут быть подвижные игры с детьми и домашними животными, подъём или спуск по лестнице, ходьба в гору или короткая пробежка до автобусной остановки. Такой подход к мобилизации организма удобен тем, у кого нет возможности регулярно заниматься полноценными тренировками, отметил специалист, передаёт mir24.tv.

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