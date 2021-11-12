Назван способ получить ударную дозу антител к коронавирусу

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Ревакцинация через полгода после первой прививки или болезни позволяет выработать ударную дозу антител против коронавируса. Об этом рассказал российский аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

– Если мы поставим прививку первый раз, иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что иммунитет так устроен, — уточнил врач.

Медик объяснил, пишет ria.ru, что без контакта с инфекцией организм тратит антитела, так как для их сохранения необходимо расходовать энергию и белок.

– Если же будет повторное заражение или повторный контакт с вирусом при ревакцинации, то тут уже вступят в действие клетки памяти, — продолжил специалист.

Он уточнил, что клеточный иммунитет долгосрочный и действует больше пяти месяцев.

– И уровень антител будет совершенно огромный — в моей практике были случаи от 2000 до 5000 на миллилитр, — добавил иммунолог.

Медик подчеркнул, что только повторная вакцинация даёт ударную защиту от вируса, и что это самый безопасный способ поддержать иммунную систему в борьбе с инфекцией.

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