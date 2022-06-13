Назван симптом, который говорит о скрытой атаке COVID-19 на человека

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Российский вирусолог Павел Волчков, заявил, что першение в горле может быть сигналом проникновения коронавируса в организм у ранее переболевших COVID-19 людей.

Эксперт добавил, что человек может не подозревать о том, что снова заразился вирусом. Он пояснил, что першение — это иммунная реакция организма по локализации очага заболевания, пишет news.ru.

– Огромное число людей, которые уже переболели COVID-19, и не один раз. Встретившись единожды, вторая и третья встречи будут протекать более безболезненно. А першение и есть активация иммунной системы для того, чтобы локализовать путь входа, — рассказал врач.

Он выразил уверенность в том, что пока не предвидится нового подъёма заболеваемости COVID. Вирусолог объяснил, что вирусу попросту неоткуда взять «ресурсную базу» для создания нового, более агрессивного штамма.

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