Назван симптом, говорящий об опасном последствии “долгого ковида”

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Люди, которые после перенесённой коронавирусной инфекции длительное время страдают от одышки, вероятно, столкнулись с долгосрочными последствиями COVID-19. В лёгких таких пациентов врачи обнаружили аномалии во время МРТ-сканирования, назвав их признаками “долгого ковида”, который может жить в организме в течение года.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на исследования учёных Оксфордского университета, в которых принимают участие 36 человек (позднее выборку расширят до 400 пациентов). Им провели МРТ-визуализацию лёгких с использованием гиперполяризованного ксенона – пациенты вдыхали его наподобие кислорода, пока лежали в сканере, а врачи наблюдали за газообменом в лёгочных альвеолах. Они пришли к выводу, что этот процесс имеет нарушения у пациентов с “долгим ковидом”, то есть у них плохо работает перенос газа из лёгких в кровоток, пишет rg.ru.

Эти пациенты ни разу не были госпитализированы во время заболевания COVID-19 и не имели тяжёлого течения заболевания. У некоторых симптом (одышки) сохранялся в течение года после первичного заражения ковидом. Теперь нам предстоит ответить на ряд важных вопросов, например, у какого процента пациентов с длительным ковидом будут аномальные результаты сканирования МРТ, а также каковы масштабы этих аномалий, причины и долгосрочные последствия, – говорит профессор Фергюс Глисон из Оксфордского университета.

Одышка остаётся одной из самых распространённых жалоб пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией в течение последних двух лет. Медики рекомендуют отслеживать подобные симптомы и обращаться с ними к лечащему врачу для диагностики и оценки состояния. Для снижения рисков тяжёлого течения заболевания, а также постковидных осложнений рекомендуется пройти вакцинацию против COVID-19.

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