Назван самый популярный предмет по выбору на БАКе-2021

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С 4 по 22 июня в Молдове проходят экзамены на степень бакалавра. На сегодняшний день выпускники уже прошли тестирование по молдавскому языку и литературе, а также по языку обучения.

Экзамен по выбору пройдёт 18 июня, передаёт diez.md. Как и в предыдущие годы, в этом году большинство учащихся предпочли сдавать экзамен по географии – 9 950. Химию будут сдавать 2 663 выпускников, историю румын и всеобщую историю – 1 374, биологию – 745, математику – 534, информатику – 496, физику – 228.

По данным Министерства образования, культуры и исследований, в этом году экзамены проходят в 93 центрах. На БАК 2021 года было зарегистрировано 16 773 кандидата. В связи с пандемией COVID-19 ношение защитных масок во время тестирования обязательно.

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