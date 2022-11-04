Назван самый безопасный мессенджер

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Viber является самым защищенным мессенджером из-за своей системы безопасности, заявил эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков.

– Если рассматривать наиболее популярные мессенджеры, то по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня, — отметил специалист.

В Viber безопасность обеспечивается за счет сквозного шифрования во всех переписках и возможности добавить контакт без передачи данных на серверы компании, заметил Слободчиков. WhatsApp и Telegram имеют доступ к контактам и хранят информацию о контактах на отдельном сервере, предупредил он.

По словам эксперта, самыми безопасными по исследованиям являются Signal, Threema, Wickr Me. Слободчиков констатировал, что даже у самых защищенных мессенджеров случаются утечки, а по удобству использования они уступают остальным, передает gazeta.ru.

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