Назван простой способ охладить помещение без кондиционера

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Назван простой способ охладить помещение без электрических приборов. Для этого понадобятся таз с холодной водой и льдом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

По его словам, такой импровизированный кондиционер можно поставить на подоконник и при нагревании менять его содержимое. Кроме того, специалист посоветовал в жару обязательно поддерживать питьевой режим – понемногу и регулярно пить прохладную воду. Ещё важно носить максимально легкую и просторную одежду.

Доктор также добавил, что время от времени необходимо ополаскивать лицо холодной водой. Не лишним будет протирать смоченным в холодной воде полотенцем зоны подмышек, грудь, а также области затылка и лба.

Ранее врачи рассказали, сколько воды нужно пить в жару. Оказалось, что золотого стандарта не существует. Количество жидкости зависит от индивидуальных особенностей организма. В среднем оно рассчитывается исходя из веса и температуры окружающей среды.

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