Назван продукт, в котором есть всё для оздоровления организма

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Кладезь витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых нашему организму – обычно так говорят медики о гранатах, объясняя, почему продукт стоит включить в рацион.

По словам эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Юлии Зотовой, многообразие витаминов, минералов и биологически активных веществ внутри граната действительно заслуживает особого внимания. В сочной мякоти содержатся витамин С, витамины В6 и В12, влияющие на все обменные процессы в организме, улучшающие состояние кожи и слизистых оболочек, уменьшающий проницаемость и ломкость мелких сосудов витамин Р, яблочная, лимонная, щавелевая кислоты, а также антоцианы. Последние придают плодам красный цвет и являются мощными антиоксидантами, показавшими эффективность в борьбе с преждевременным старением и с развитием онкологических заболеваний.

Также полезен для организма гранатовый сок – настоящий, без добавленного сахара. Однако отмечается, что страдающим гастритом и язвенной болезнью желудка стоит ограничить потребление сока на основе граната из-за высокого содержания в нём кислот. Чтобы не разрушить зубную эмаль, гранатовый сок лучше пить через коктейльную трубочку, предупредили специалисты.

Также медики порекомендовали не выбрасывать кожуру граната – её можно засушить и добавлять в чай. Это и дополнительная польза, и особенный вкус напитка, пишет rg.ru.

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