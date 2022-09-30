Назван продукт, омолаживающий организм

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Шиповник — один из самых полезных и богатых витаминами продуктов. Для человеческого организма полезны как его плоды, так и листья растения.

– Плоды шиповника богаты флавоноидами, каротиноидами, дубильными веществами и пектинами, антиоксидантные свойства которых способны улучшить работу сердечно-сосудистой системы, повысить сопротивляемость организма к вирусам и бактериям, снижать боль при артритах и даже омолаживать организм. Это лидер по содержанию витамина С, — сообщает издание sport.24.

Отмечается также, что витамина С в шиповнике намного больше, чем в лимонах — примерно в 50 раз. Кроме того, в его листьях содержится много витаминов и каротин. Шиповник может помочь при атеросклерозе, нарушении пищеварения, его применяют как мочегонное средство, передаёт ura.news. Отвар шиповника также успокаивает.

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