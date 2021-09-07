Назван фактор, повышающий риск тяжёлого COVID-19

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Жители местностей с высоким уровнем загрязнения воздуха рискуют быть чаще госпитализированными с COVID-19. К такому выводу пришли британские исследователи в докладе, созданном по заказу администрации Большого Лондона.

Учёные из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные 34 исследований, посвящённых связи качества воздуха с COVID-19 и другими лёгочными инфекциями. Выяснилось, пишет lenta.ru, что длительное воздействие загрязнённого воздуха связано с повышенным риском заражения коронавирусом.

Кроме того, было установлено, что загрязнение воздуха усиливает тяжесть протекания COVID-19. Это, отмечают специалисты, может быть обусловлено связью между плохим качеством воздуха и заболеваниями лёгких и сердца. Исследователям удалось показать связь между пребыванием в областях с повышенным уровнем загрязнения воздуха и госпитализацией у людей, заразившихся коронавирусом.

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