Назван полезный в дождливую погоду витамин

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Врач-эндокринолог Наталия Тананакина посоветовала в пасмурную и дождливую погоду принимать витамин D, поскольку в таких условиях организм вырабатывает его меньше.

Специалист рассказала, что при длительной пасмурной и дождливой погоде стоит принимать витамин D в лекарственной форме. Она объяснила, что витамины этой группы нужны организму, чтобы усваивать кальций и фосфор, их недостаток может привести к серьёзным заболеваниям — рахиту, остеопорозу, сердечно-сосудистым и онкологическим недугам.

По словам Тананакиной, витамин D не содержится в овощах и фруктах. Его можно найти в жирной рыбе, яичных желтках, печени и молочных продуктах, пишет iz.ru. Кроме того, получить витамин D можно из солнечного света, и для этого необязательно загорать или находиться под прямыми лучами.

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