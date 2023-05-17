Назван основной орган человека, который влияет на иммунитет

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Состояние кишечника и желудочно-кишечного тракта во многом влияет на иммунитет человека, рассказала врач-терапевт, директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа.

По её словам, чтобы поддерживать микробиоту кишечника, следует принимать специальные пробиотики и ферменты.

– Самое главное, когда мы нарушаем диету (а мы её нарушаем ежедневно), —понимать, что нужно делать, чтобы, с одной стороны, не нарушать её, а с другой стороны – восстанавливать сразу. Основные правила для восстановления — это приём пробиотиков, ферментов, которые будут периодически контролировать дисбактериоз. То есть, что у нас там расселилось, что появилось в нашем организме, — объяснила специалист.

По словам эксперта, при появлении у человека таких недугов, как метеоризм, запоры, диарея следует незамедлительно обратиться к врачу. Он порекомендует, как восстанавливать микрофлору кишечника, пишет gazeta.ru.

– Слизистые кишечника являются основным иммунным органом, который правильно позволяет оценивать продукты питания, аллергены, — добавила Лапа.

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