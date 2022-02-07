Назван “обманчивый симптом” омикрона

Медики отметили, что проблемы с ЖКТ действительно встречаются при омикрон-штамме. Однако они предположили, что прирост сообщений о таких симптомах связан не с особенностью “омикрона”, а с ошибками людей, которые принимают их за COVID-19. По словам экспертов, зимой регулярно наблюдается рост пациентов с этими недугами.