Назван неожиданный симптом коронавируса, требующий обращения к врачу

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Врачи отмечают у некоторых заразившихся COVID-19 наличие нестандартного симптома, на который стоит обращать внимание. Как заявил российский пульмонолог Вячеслав Овечкин, храп у пациента с коронавирусом во сне может быть опасным признаком тяжёлого течения болезни.

По словам медика, пишет mk.ru, храп может свидетельствовать об обструктивном апноэ – внезапных остановках дыхания. При этой патологии, указывает пульмонолог, человек не может сделать вдох, так как дыхательные пути перекрыты. Он отметил, что в таких случаях порой люди умирают от остановки сердца.

– Нарушается кровоснабжение именно сердца, и оно не выдерживает, – пояснил врач.

Пульмонолог отметил, что от апноэ часто страдают люди с увеличенными миндалинами, а также с лишним весом. Последнее является фактором риска, так как жировая ткань нарастает на стенках дыхательных путей, сужая их и ослабляя тонус мышц.

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