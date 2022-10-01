Назван наиболее безопасный фастфуд

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Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала блюда фастфуда, которые считаются самыми безопасными и сбалансированными. Однако она предупредила, что регулярное употребление фастфуда может привести к набору лишнего веса и развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Другим неприятным последствием такого питания, по её словам, может стать острое пищевое отравление.

Так, Дианова считает, что риск интоксикаций крайне мал при употреблении пиццы или бургеров, поскольку эти блюда обычно готовятся на автоматизированных линиях.

– Бургеры, как правило, делаются в крупных, системных местах, где производство автоматизировано. Бургер не даст симптомов пищевого отравления. Также я не помню случаев, чтобы кто-то отравился пиццей, если только она не хранится в комнатных условиях, — отметила диетолог.

При этом самым сбалансированным фастфудом она назвала шаурму. От регулярного поедания данного блюда не возникнет хронических проблем с ЖКТ, кроме того, довольно низок риск нарушения обменных процессов в организме, однако существует опасность отравления, пишет iz.ru.

– С этим блюдом чаще всего непонятно, в каких условиях его готовят, и есть большой риск «поймать» токсикоинфекцию, если мы берём шаурму на улице. Можно взять шаурму в ресторане, так риск отравления меньше, — посоветовала гастроэнтеролог.

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