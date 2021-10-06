Назван главный фактор выживаемости больных коронавирусом

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Специалисты из Испании и Канады выяснили, что основным фактором выживаемости при тяжёлой форме коронавирусной инфекции является уровень специфических антител против спайкового белка COVID-19, которые формируются при вакцинации. Результаты исследования опубликованы в Journal of Internal Medicine.

Как пояснили учёные, об уровне защиты человека можно судить по трём показателям крови. Это уровень специфических антител против определённых антигенов или частей вируса, общее количество антигенов и уровень вирусной ДНК в крови, пишет rg.ru.

Специфические антитела против спайкогового белка мешают вирусу размножаться. Общее количество антигенов показывает, сколько чужеродных веществ организм определяет как антигены. Объём вирусной РНК показывает, сколько вируса в организме. Ранее было неизвестно, какой из этих показателей является основным для определения риска летального исхода.

Авторы исследования изучили анализы 92 пациентов, которые во время первой волны пандемии лечились в больницах. У всех коронавирус диагностировали с помощью ПЦР-теста, а в первые сутки после госпитализации был взят анализ крови. Учёные составили профиль антител в образцах и оценили связь между уровнями антител, концентрацией вирусной РНК и наличием белка нуклеопротеина. Эти параметры соотнесли с риском смертности пациентов. В результате выяснилось, что только один параметр напрямую связан с высоким риском смерти от коронавируса – это низкий ответ антител против S-белка вируса SARS-CoV-2. То есть пациенты, у которых плохой ответ антител, имели высокий уровень вирусной нагрузки и рассеянные вирусные белки в крови.

Исследование показало, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 стоит применять только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител. Кроме того, были получены дополнительные доказательства важности антител против спайкового белка SARS-CoV-2 для блокирования репликации вируса.

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