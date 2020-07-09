Назрели ли досрочные?

0

Есть ли у нас на сегодняшний день основание, согласно Конституции, для проведения досрочных выборов? С. Толмач, Резина

– Высшее законодательное собрание распускается и переизбирается не по чьей-либо прихоти. Для того чтобы назначить в Молдове досрочные выборы депутатского корпуса, в стране должен произойти парламентский политический кризис, – поясняет доктор права Александр Кузнецов. – Согласно Конституции, во-первых, досрочные парламентские выборы назначаются в случае, когда невозможно назначить премьер-министра. Однако сейчас в Молдове есть премьер. Второй случай, делающий возможными досрочные выборы, это если парламент не может в течение трёх месяцев принять ни одного законодательного акта. Но парламент работает и принимает законы. Есть ещё несколько моментов, когда президент может расформировать парламент, но ни одно из этих правовых условий пока не осуществилось.

К сожалению, все говорят сейчас о власти, о разделе каких-то виртуальных полномочий, но никто не обращает внимания на такой факт: мы находимся в эпицентре пандемии. Нам нужно сначала решить этот серьёзный вопрос, но вместо этого мы говорим о выборах. Мы говорим так свободно о досрочных выборах, как будто уже всё у нас в стране сделано и мы можем спокойно пойти голосовать. Когда горит дом, мы должны не обсуждать, чем и как будем тушить его, – мы должны бороться с огнём. Нужно вести не закулисную политическую борьбу, а борьбу с пандемией.