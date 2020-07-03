Назначены новые послы Молдовы в Эстонии и Китае (ФОТО, ВИДЕО)

0

Игорь Додон подписал сегодня указы о назначении Чрезвычайных и Полномочных Послов Республики Молдова.

Так, Ион Стэвилэ будет представлять нашу страну в Эстонской Республике. Ранее он возглавлял дипломатическую миссию Молдовы в Киеве, был послом по особым поручениям Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. А бывший премьер-министр Молдовы Думитру Брагиш возглавит Посольство РМ в Китайской Народной Республике.

Президент поздравил обоих послов с новым назначением, пожелал им успехов в дипломатической работе и подчеркнул особую важность укрепления отношений Республики Молдова с Китаем и Эстонией в торгово-экономической, гуманитарной сфере, в области высоких технологий и др. Игорь Додон выразил убежденность в том, что наши связи с этими государствами при новых послах перейдут на качественно более высокий уровень, невзирая на глобальный пандемический кризис.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.