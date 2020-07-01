Назначено новое временное руководство в 6 районных прокуратурах

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С сегодняшнего дня в прокуратурах районов Чимишлия, Каушаны, Резина, Комрат, Вулканешты и Чадыр-Лунга будет новое временное руководство.

Согласно приказу, подписанному генеральным прокурором Александром Стояногло, временные должности главных прокуроров в вышеуказанных районах отошли к Руслану Караивану, Серджиу Мокану, Николае Бурдужа, Эдуарду Великову, Александру Селемету и Роману Колодееву.

Руслан Караван (заместитель главного прокурора в АТО Гагаузия) займет временную должность в прокуратуре Чимишлийского района вместо Сергея Мокану, который будет занимать временную должность начальника прокуратуры Каушанского района.

Заместитель главного прокурора в Теленештах Николай Бурдужа был переведён в прокуратуру Резинского района, после того как её предыдущий глава Петр Ботнару покинул свой пост.

Эдуард Великов будет занимать должность заместителя главного прокурора прокуратуры АТО Гагаузия в Комрате. Александр Селемет назначен заместителем главного прокурора прокуратуры АТО Гагаузия в Вулканештах, а Роман Колодеев – в Чадыр-Лунге.

Эти назначения будут действительными до замещения соответствующих руководящих должностей на конкурсной основе.

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