Назначен новый посол Молдовы в Швейцарии (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон подписал указ о назначении государственного секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Татьяны Молчан на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Швейцарской Конфедерации.

Вместе с министром Олегом Цулей и президентским советником по внешней политике Аурелиу Чокоем глава государства побеседовал с госпожой Молчан, у которой достаточно большой опыт работы в дипломатическом ведомстве нашей страны, но это ее первое назначение в качестве посла. Стороны пожелали успехов в осуществлении ее первой дипломатической миссии и отметили важность укрепления отношений со Швейцарией, играющей значительную роль в европейской и международной политике.

Посольство Республики Молдова в Швейцарской Конфедерации располагается в Женеве и по совместительству выполняет функции представительства при офисе ООН, штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения и других международных организациях.

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