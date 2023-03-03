Назначен новый член ЦИК

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Татьяна Барбурош была назначена в четверг новым членом Центральной избирательной комиссии и уже принесла присягу. Её кандидатуру поддержали 55 депутатов.

С 2010 года по настоящее время Татьяна Барбурош работала в Государственной канцелярии на различных должностях: юрист и главный специалист Кишинёвского территориального управления, заместитель начальника Юридического управления, главный консультант Управления юридической экспертизы в Департаменте государственных актов и в Департаменте государственного управления.

Согласно законодательству, Центральная избирательная комиссия состоит из девяти членов: восемь назначаются парламентом и один – президентом страны. Члены ЦИК несменяемы и не могут быть членами партий и других общественно-политических организаций, пишет moldpres.md.

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