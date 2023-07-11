Нажали не на те клавиши

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Реакция общества на проект по реконструкции пешеходной улицы

Любовь Чегаровская, info@aif.md

На минувшей неделе пресс-служба столичной мэрии разместила на сайте пресс-релиз, в котором сообщалось, что проект реконструкции покрытия пешеходной улицы Евгения Доги находится на завершающем этапе.

Кишинёвцам показали фотографии, сделанные с дрона, на которых запечатлены выложенное разноцветной тротуарной плиткой дорожное покрытие в виде клавиш фортепиано и символ «Древо жизни», примыкающий к композиции в нижней части улицы.

Скандал из-за композиции

Мэр Кишинёва Ион Чебан, разместивший в своём Тг-канале соответствующий пост, разъяснил, что «˝Древо жизниʺ – это часть комплекса работ по реабилитации пешеходной улицы им. Евгения Доги. Этот символ, представляющий нашу страну, объединяет пешеходную улицу и клавиши фортепиано с традиционным ковром, выложенным ранее на аллее бульвара Григория Виеру».

Как сообщается на сайте мэрии Кишинёва, на реализацию композиции «Древо жизни» было израсходовано 83 тыс. леев.

Как только фотографии реализуемого проекта появились в интернет-пространстве, пользователи соцсетей стали активно высказывать свои мнения. Понятное дело, что одним задумка понравилась и они высказывали слова благодарности и поддержки нынешнему руководству кишинёвской администрации, а вторая часть критиковала творчество и обвиняла мэра и его команду в реализации ещё одного «пиар-проекта безвкусицы», «портящего внешний вид города», «отмывающего деньги» или использующего не на то кредиты, которые придётся возвращать рядовым гражданам.

На реализацию композиции «Древо жизни» было израсходовано 83 тыс. леев. Всего работы по восстановлению пешеходной улицы обошлись в 2 млн леев.

Пазлы не сошлись

С критикой проекта выступил министр культуры Серджиу Продан, намекнув на то, что такие инициативы могли прийти в голову чиновникам, у которых не было в детстве возможности собирать ЛЕГО и пазлы, а нереализованные тогда фантазии преследуют их на протяжении всей жизни. Он порекомендовал градоначальнику остановиться.

«Помимо демонстрируемого «утончённого» вкуса, все работы, проводимые с такой бравадой гайдука в историческом центре Кишинёва, незаконны. Закон обязывает согласование любого проекта, реализуемого в исторической части Кишинёва, с Национальным советом по историческим памятникам (НСИП). Ни у одного из проектов, которые сейчас реализуются в центре столицы, нет резолюции НСИП, а разрешительные документы, выданные мэрией, незаконны как на ул. 31 Августа 1989 года, так и на пешеходной улице Е. Доги или в любом другом месте исторического центра. Это не только не соблюдение – это нарушение закона. Уж не говорю о соблюдении права на интеллектуальную собственность. Символ «Древо жизни» – зарегистрированная марка и принадлежит агентству Invest Moldova. Понятное дело, что у мэрии нет разрешения от Invest Moldova использовать этот символ на тротуаре!» – написал С. Продан на своей официальной странице в Фейсбуке.

К тому же министр опечалился тем, что «все эти «импровизации» делаются на средства жителей города или же из кредитов, которые тоже граждане должны покрывать. А предоставляемые партнёрами гранты предназначены для развития города, а не для художественных талантов». С. Продан посоветовал мэру Чебану приостановить свою «творческую деятельность» и сосредоточиться на проблемах общественной инфраструктуры муниципалитета.

Обошлись без консультаций

В свою очередь руководство агентства Invest Moldova отреагировало на использование кишинёвской властью символа «Древо жизни» постом на официальной странице в Фейсбуке: «Агентство по инвестициям приветствует инициативы по популяризации бренда страны и использованию символа «Древо жизни» на благо населения. Мы призываем любого экономического агента, и особенно государственные учреждения, которые намерены использовать «Древо жизни» в своих проектах, представить свои идеи для обсуждения с командой Invest Moldova. В контексте его использования на бульваре Гр. Виеру в Кишинёве с Агентством по инвестициям не консультировались».

И Старый город должен развиваться

Экс-директор Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ позволил себе не согласиться с мнением действующего главы Минкульта. После посещения пешеходной улицы он в прямом эфире в Фейсбуке высказал своё мнение о появившейся вместо мостовой из гранитной брусчатки от экс-мэра Д. Киртоакэ композиции в виде фортепианных клавиш.

– Я приветствую все красивые проекты, которые были реализованы за последние четыре года муниципалитетом в Старом Кишинёве, – в самом начале прямого эфира заявил И. Штефэницэ. – Столица действительно заслуживает развития посредством брендовых проектов, урбанистических скульптур. Также Старый Кишинёв заслуживает реабилитации, благоустройства и создания большего городского комфорта. Я приветствовал концепцию укладки плитки в виде клавиш пианино, она соответствует названию улицы имени композитора Евгения Доги. И здесь не должно быть много бюрократии.

Что касается контраргументов, которые Министерство культуры приводит по поводу незаконности проведения муниципалитетом строительных работ, я считаю, что ремонт не всех ям и улиц должен быть согласован с Национальным советом по историческим памятникам, в том числе и проекты по реабилитации пешеходных зон не требуют резолюции и разрешения НСИП. Вспоминаю, как в 2017 году, когда мы разработали концепцию реабилитации одного из кварталов в исторической зоне Кишинёва (имею в виду музейный квартал на ул. Щусева, М. Чеботарь, Сфатул Цэрий и Когэлничану (вокруг Национального музея этнографии и естественной истории. – Прим. автора)), я обратился в Министерство культуры с вопросом, нужно ли согласовывать эту реконструкцию территории в исторической части Кишинёва с Национальным советом по историческим памятникам. И тогда мне в управлении исторического наследия Минкультуры ответили, что это координировать с Советом не надо, так как заменяется только пешеходное покрытие. В итоге, по моему мнению, получился очень красивый проект, проект-эталон. Этот пример сегодня подхвачен исполнительной властью муниципия Кишинёв и внедряется на многих улицах Старого города. У нас действительно городской комфорт, и я приветствую то, что происходит в Кишинёве XXI века.

Ион Штефэницэ, объездивший немало стран и городов, специализирующийся на вопросах урбанистического развития, считает, что Кишинёв имеет право «облачаться в одежду» в рамках новых концептов.

– Не нужно считать, что в старой части города не следует обновлять общественные места, наоборот, их нужно менять комфортными проектами, – убеждён экс-глава Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников. – Что касается различных мнений, то каждый имеет право высказать его. К сожалению, мы никогда не сможем примирить все стороны. Я же считаю, что этот проект – хорошее начало, положительная динамика. Те, кто считают себя специалистами – дизайнерами, урбанистами, хорошими архитекторами, – лучше бы подключились к реализации городских проектов, а не только комментировали в социальных сетях.

Штефэницэ сравнил, как выглядела эта улица в 2008–2010 годах и сейчас, отметив огромную разницу. В те годы на ней было много грязи и хаотичная парковка, а сейчас улица живёт активной жизнью, на ней проводятся различные мероприятия, и она будет ещё многолюдней.

Помнить и о качестве

Некоторое время спустя мэр муниципия Ион Чебан выступил с повторной реакцией, отметив, что было приятно прочесть многочисленные положительные отзывы по проекту «Древо жизни». «Многие люди радуются тому, как Кишинёв развивается и меняется в лучшую сторону. Более 100 тыс. просмотров и десятки тысяч лайков. Мнения разделились: 80% хорошие и только 20% – критика. Я увидел и конструктивную критику от действительно знающих людей. Мы учтём все мнения и рекомендации, которых немало», – отреагировал И. Чебан на мнения о реализации проекта на пешеходной улице.

Споры по поводу удачности проекта в некоторых лентах возникают до сих пор. Каждый гражданин и житель Кишинёва имеет право на своё мнение. И понятное дело, что никогда и никто не сможет реализовать проект, который на 100% понравится всем. Недовольные найдутся всегда. Важно, чтобы все работы проводились качественно и не требовали переделки через год-два, как у нас зачастую бывает.

Мнение Раду

Мюнхгаузен дня

При всём моём хорошем отношении к участникам данного проекта и в мэрии, и в TIKA, я очень-преочень уже целый день пытаюсь найти точку гармонии в том, что вижу.

Понятно, что по «камням Киртоакэ» невозможно было ходить – гранитную брусчатку уложили острыми краями вверх, считая, что это красиво. Визуально – да, было красиво, но на деле – не функционально, особенно для обуви на каблуках или с тонкой подошвой.

Гранит сейчас убрали, заменив его обычной тротуарной плиткой. Ходить стало удобно, это бесспорно. Но теперь уже эстетика страдает, к сожалению!

Мне жаль, что музыкальная тема клавиш не оформилась изначальной задумкой – рисунком скрипичного ключа. Это хоть как-то бы роднило пространство площади с двухквартальным пространством улицы вверх и оправдывало её переделку – улица носит название молдавского композитора Евгения Доги. Вместо музыки появилась цветная эмблема туристического логотипа Молдовы и вышитый рушник, который по размерам (я смотрю на фото) не попадает в размеры полотна с клавишами. Музыка превратилась в какофонию… И мне весьма грустно всё это видеть. Сделав перерыв, я снова смотрю на фото. И стараюсь, очень стараюсь посмотреть на это с нотой юмора (без него здесь никак). И что я вижу? Меч молдавского джедая. Он гуляет по стране (туристическое лого), поёт и играет (клавиши), пьёт вино и утирает губы полотенцем (орнамент вышивки). Только при такой сказочной версии можно допустить то, что предстало глазу. Внутри, напомню, исторического ядра столицы… М-да. Если поднять дрон выше и снять всё целиком, молдавский меч джедая будет виден нагляднее.

Елена Раду,

эксперт по стратегическому брендингу

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Лишь бы не делать

Артём Голобородько, председатель благотворительного фонда Încredere:

«Посмотрел пару постов по поводу нового покрытия на пешеходной улице. Поражает, как люди даже не пытаются узнать, кто сделал проект и за какие деньги. Вначале идёт вопрос, почему сделали тут, а не в другом месте, и дружно многие говорили, что это отмывка денег. И почему не спросили лично каждого, если этот проект частично реализуется за его налоги. После появившейся информации о том, что это делала турецкая организация TIKA, которая сама нашла молдавских подрядчиков и сама им платила, люди, которые пять минут назад вопрошали «как можно было потратить деньги налогоплательщиков?», начали писать «почему кто-то должен нам делать, значит обязательно на этом были украдены деньги и получены земельные участки»… Отдельная категория людей обсуждала, как считаются рисунки, какова их пропорция, сколько оставили по краям. Хочется задать всего один вопрос: «Вы серьёзно? Вас не напрягает вид убитого вида Ворот города или гостиницы «Националь», стадиона «Динамо»»? Список можно продолжить. Именно тут одни эстеты и гурманы собрались, всё не так… У нас в городе практически нечего показывать, мы нового за 30 лет ничего не сделали. Да, есть минусы и по дизайну и, может быть, по переходам рисунков, но мне нравится. Не ошибается тот, кто ничего не делает. В данной локации я буду чаще и гулять, и сидеть в заведениях, потому что удобно и красиво».