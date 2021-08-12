Назальная версия вакцины “Спутник V” прошла доклинические испытания

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о завершении доклинических испытаний вакцины “Спутник V” в виде назального спрея. Разработчики готовятся к клиническим испытаниям препарата.

– Сейчас уже полностью прошла “доклиника”. Надо начинать “клинику”. Мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. Все испытания должны пройти по полной программе — с первой, второй и третьей стадиями. Это стоит порядка 400 млн рублей, — рассказал академик.

Назальная версия препарата представляет собой второй компонент вакцины “Спутник V”, который распыляется при помощи специального шприца в носовую полость.

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