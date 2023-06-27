Назад – в каменный век

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О том, чего не хватает молдавским сельхозпроизводителям

Наталья Устюгова, info@aif.md

С прошлого года цены на пшеницу, рапс, ячмень снизились на 2–2,5 лея. По скромным подсчётам убытки фермеров составили более 2 млрд леев. Поэтому неудивительно, что после безрезультатных обращений к правительству они стали выходить на протесты. Чаша терпения переполнилась.

Само рассосётся

Аграрный бизнес всегда подвергался рискам, в том числе и в части неконтролируемой ценовой политики. Вырастить урожай – это лишь часть дела. Его нужно продать так, чтобы подготовиться к следующему сельскохозяйственному году и ещё как-то рассчитаться с кредитами. И всё это на фоне экономического спада, который в сельской местности ощущается особенно остро.

– Прежде всего, когда мы говорим о бедности, это касается сельской местности. Там страдает сельскохозяйственный сектор, потому что мало кто сумел продать урожай прошлого года, – констатировал экс-премьер-министр Ион Кику. – Если говорить о зерновых, то влияние ситуации на Украине по зерновому рынку ощутимо не только в Молдове. В отличие от стран Восточной Европы, которые предприняли какие-то меры в поддержку своих сельхозпроизводителей, у нас абсолютно ничего не делается.

Эксперты отмечают, что нынешние забастовки сложно сравнить с акциями протеста, которые проводят их коллеги в странах ЕС. Будет ли положительный результат от этого массового негодования?

По мнению политолога Корнелиу Чури, прозвучавшего в эфире радио «Спутник-Молдова», нельзя сказать, что у данного протеста нет политического эффекта и что у него не будет итогового результата. Это нормально, когда люди высказывают своё недовольство, а аграрии – одна из самых активных групп влияния и давления. Данный протест направлен на удовлетворение нужд фермеров. У власти для этого нет достаточно ресурсов, но она предпринимает попытки решить эти проблемы.

– Я думаю, что этот протест скоро рассосётся, – считает К. Чуря. – Власть ведёт жёсткую борьбу с разными политическими группировками, и ей невыгодно бороться ещё и с фермерами. Тем более есть ряд лидеров, прежде всего господин Слусарь, которые не настроены воинственно к властям, и с ними можно договариваться.

Есть деньги – надо компенсировать потери аграриев, если их нет – тогда надо думать об ограничениях.

Важно возместить ценовую разницу

Список основных требований сельхозпроизводителей не так уж велик. Это запрет на ввоз зерна с Украины, эксклюзивный экспорт молдавской продукции через порт Джурджулешты, выделение компенсаций в размере не менее 3000 леев за гектар на зерновые, погашение просроченной задолженности по субсидиям за прошлый год и расширение перечня льготников, которым будут возвращены на расчётный счёт платежи по НДС. Какие из этих требований выполнимы, а какие нет?

– Аналогичные требования по НДС были выдвинуты ещё в 2020 году, когда была страшная засуха, – рассказывает член комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, депутат фракции БКС Раду Мудряк. – Тогда мы внесли соответствующие поправки в закон. Активация деятельности порта Джурджулешты в пользу наших сельхозпроизводителей не требует никаких затрат, решение можно принять за пять минут. Оплатить задолженности по субвенциям (а по прошлому году они составляют около одного миллиарда леев) в любом случае надо. Что касается выплаты компенсаций, то их размер зависит от возможностей правительства. В 2020 году мы оплатили потери на гектар в размере 1500 леев. Тогда на эти цели правительство дополнительно нашло 300 млн леев.

Р. Мудряк напомнил, что Европейская комиссия нашла деньги на погашение ценовой разницы для некоторых стран, ряд государств ограничивают ввоз продукции с Украины. Молдова тоже политически должна принимать решения по этому вопросу. Есть деньги – надо компенсировать потери аграриев, если их нет – тогда надо думать об ограничениях. Коммерческая цена в первую очередь должна формироваться на внутреннем рынке, она будет больше, чем при импорте. Эту ценовую разницу правительство или европейские фонды должны возместить. Иначе ситуация негативно повлияет не только на мелкие, но и на крупные хозяйства.

Игра в протесты

Нынешние митинги сложно сравнить с протестами 2020 года, когда фермеры брали штурмом правительство и парламент, были травмированы полицейские, изуродована клумба в центре города. Сейчас же стражи порядка заняты тем, что сгоняют притомившихся трактористов с газонов.

– Тогда президентом был Игорь Додон, а премьер-министром Ион Кику, – вспоминает депутат парламента, политолог Богдан Цырдя. – Аграриям дали компенсации на 1,3 млрд леев. Это был самый большой фонд. Кроме того, безвозмездно было выдано несколько десятков тысяч тонн дизельного топлива и т. д. Тогда же был принят закон о том, что 50% магазинных полок должны быть заняты молдавской продукцией. Сегодня солярка стоит 20 леев, а стоила и 32 лея в прошлом году. В виде субвенций аграриям задолжали около полумиллиарда леев, заблокирован рынок продукции в РФ. И они не протестуют. Как можно назвать протестом дефиле на тракторах мимо столицы? Один из лидеров ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь был назначен в административный совет Energocom. Ты или борешься с властью, либо служишь ей. Это шоу устраивается вместе с правительством. Вопрос о запрете ввоза украинского зерна включён в общую повестку для того, чтобы просить у Европейской комиссии компенсации за якобы нанесённый нам Украиной ущерб. Это игра в протесты.

Собственно, министр сельского хозяйства Владимир Боля и не скрывал, что едет в Брюссель, чтобы попросить денег для аграрного сектора. Его визит состоялся 20 июня, и именно в этот день протестующие всё-таки появились в центре столицы.

Премьер-министр Дорин Речан, отвечая на вопросы фермеров, констатировал, что Фонд субсидий в сельском хозяйстве в этом году составляет 1 млрд 600 млн леев.

– То, что сейчас ассоциация требует от правительства, обойдётся бюджету страны в 700 млн леев, у государства таких ресурсов нет, – уточнил Д. Речан. – Однако правительство помогает фермерам конкретными мерами, в том числе с учётом их просьб. Мы дополнительно изыскали 100 млн леев для отрасли и продолжим искать финансовые ресурсы.

Вице-премьер Владимир Боля на встрече с фермерами сказал, что за последние 2 недели были предприняты все операционные и управленческие меры, так что Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) обработало более 1100 заявок на субсидии на сумму более 162 млн леев. До конца июля должны быть рассмотрены ещё 3500 дел и бенефициарам будет выделено более 550 млн леев.

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Примочки для аграриев

Некоторые эксперты считают, что протесты аграриев будут повторяться до тех пор, пока проблемы в этом секторе не начнут решать комплексно.

Одна из проблем, которая всплывает чуть ли не каждый сезон, это неблагоприятные погодные условия. Засуха, град, ливни во время уборки – частые явления.

Доктор экономики Михаил Пойсик считает, что в данном случае фермеров спасёт страхование рисков. Однако система страхования в Молдове такова, что этим не выгодно заниматься, сложно выбить деньги за потерянный урожай.

– Мы сталкиваемся с системной проблемой, – утверждает М. Пойсик. – Мы разрушили сельское хозяйство, крупнотоварное производство, у нас десятки тысяч фермерских хозяйств. Как на 10–20 гектарах можно осуществлять севооборот? Как применять современную технику и технологии? У нас сегодня продукция неконкурентоспособна, и в этом весь трагизм. По долгу службы мне приходилось бывать в США. Если у фермера меньше 2 тыс. гектаров – это фазенда, которую семья обрабатывает самостоятельно. Только на период обработки и уборки урожая фермер приглашает другие службы. Причём благодаря высоким технологиям и научному подходу урожай там, как правило, выше как минимум в два раза, соответственно по цене продукция более конкурентоспособна. Плюс в ЕС сельское хозяйство хорошо субсидируется – €200–400 на гектар, у нас – в разы меньше. Это тоже к вопросу о конкурентоспособности. В сельском хозяйстве должен быть системный подход, профессионалы и т. д. Аграрный университет мы уничтожили. Зачем нужна аграрная наука, чтобы выращивать фуражную пшеницу или кукурузу? Печально осознавать, но Молдова превратилась в сырьевой придаток.

Экономист обратил внимание на то, что выгоднее перерабатывать продукцию на месте. Но мы же разрушили все перерабатывающие предприятия. Мы сегодня становимся государством-паразитом, которое живёт за счёт тех денег, что высылают наши гастарбайтеры.

Относительно поддержки аграриев… Надо ли помогать нищему? Надо, это по-христиански. Но лучше сделать так, чтобы он нашёл себе достойное применение. Временная помощь – это как примочка, которая приглушила болезнь, но не излечила её. В сельском хозяйстве наступил каменный век, но нынешняя власть этого не понимает.