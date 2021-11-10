Назад, в эпоху безграмотности

0

О том, почему Молдове грозит крах образования

Учебные заведения, где обучается небольшое количество учеников, уже давно находятся в затруднительном финансовом положении – их долги приближаются к 70 млн леев. Эта сумма увеличивается с каждым днём. Несложно догадаться, что последует далее.

Филиал – шаг к закрытию

По данным отраслевого профсоюза, в каждом районе с дефицитом средств сталкиваются до 20% школ. К примеру, денег катастрофически не хватает в 12 школах Яловенского района, о проблемах заявили и представители образования Резинского района, где учителя рискуют остаться без зарплаты до конца года, а дефицит бюджета составляет около 2 млн леев.

– Уже несколько лет на каникулах наши учителя уходят в отпуск за свой счёт, не получают деньги за проверки тетрадей, отказались от премий, от 10% надбавки за дополнительную деятельность и от ряда других льгот. Всё только для того, чтобы сохранить наше учебное заведение, – рассказывает учитель гимназии села Малиновское Рышканского района Людмила Маланич. – На обогрев здания в зимнее время ежегодно уходило около 100 тыс. леев. Сейчас эта статья расходов увеличится.

Год назад Молдова покупала газ в среднем по $145 за 1 тыс. м³. На данный момент – по $450. Естественно, цена за отопление вырастет, и едва ли в этой ситуации районные советы смогут изыскать средства на покрытие дополнительных расходов. Так что, возможно, детям придётся сидеть на уроках в верхней одежде и рукавицах, как это было в начале 90-х.

Правительство предлагает преобразовать некоторые сельские гимназии в филиалы более крупных учебных заведений. Что решится в итоге? Не будет лишь ставки директора. И только. Все остальные затраты остаются прежними. Впрочем, эксперты считают, что филиалы закрывать проще – не так резонансно. По большому счёту, ту же малиновскую гимназию, годовой бюджет которой составляет около 1,8 млн леев, вполне возможно перевести в Рышканы, где условия обучения гораздо лучше. Но появляются вопросы другого плана.

Попытки закрытия ряда школ из-за отсутствия средств демонстрируют неспособность государства выполнять элементарные обязанности в образовательной сфере.

Формула развала

Проблемы в сельских гимназиях возникли, когда учебные заведения начали финансировать по принципу «деньги идут за учеником». Была разработана формула, согласно которой на малышей выделяется чуть меньше денег, на лицеистов – больше. В итоге в выгодном положении оказались только большие лицеи, которым хватало средств и на развитие материальной базы, в то время как маленькие школы едва сводили концы с концами. То есть дети, живущие в разных населённых пунктах, получают неодинаковые по качеству образовательные услуги.

– Суммы, выделяемые на одного ученика, ежегодно увеличиваются в зависимости от наполнения бюджета. Министерство образования работает над улучшением формулы финансирования. Пока сложно говорить, какие будут изменения, но до конца первого триместра следующего года министерство о них объявит, – уточнил начальник управления общего образования Министерства образования и науки РМ Валентин Круду. – Учредителями школ являются муниципальные и районные советы, и именно они решают, надо ли оптимизировать, реорганизовывать или ликвидировать некоторые учебные заведения, согласно ст. 21 Кодекса об образовании РМ. Они знают, какое количество денег, согласно Закону о бюджете, поступает на содержание образовательных учреждений, и распределяют эти средства. Мы им не мешаем. Министерство не может навязать органам местного публичного управления определённую политику в области реорганизации школ.

Местные власти, согласно Закону о местной публичной администрации, могут из своих доходов помогать учебным заведениям, учредителями которых они являются. Но, как правило, они очень мало уделяют этому внимания и всё время обращаются за дополнительными средствами в министерство, что, по мнению Валентина Круду, является неправильным подходом.

Политическое решение

Как уточняет экс-председатель Фалештского района, депутат парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов Валерий Мудук, действительно, если у районных советов есть неиспользованные финансовые средства, их можно направить на развитие объектов образования. Изменения, внесённые в Кодекс об образовании, позволяют, если район не хочет закрывать школу, самостоятельно перекрывать дефицит бюджета. Но если он это сделает, то на остальные социальные нужды просто не хватит денег. Особенно сейчас, когда районные больницы участвуют в борьбе с коронавирусом и нуждаются в дополнительном финансировании. Всё это происходит на фоне закрытия или остановки работы некоторых экономических агентов, а следовательно сокращаются поступления в бюджет от их деятельности. Наша страна уже проходила через массовое закрытие школ как раз в тот период, когда во главе Министерства образования была Майя Санду.

– Правительство переложило ответственность за закрытие школ на районные советы, – говорит Валерий Мудук. – На каком основании? Теперь Министерство образования вроде как ни при чём. Это политическое решение. Они знали, что районы не смогут тянуть дополнительные расходы, но никто на высоком уровне не задавался вопросом конституционно ли это, насколько это законно. Правительству и парламенту нужно подумать об ответственности. Они не имеют права управлять страной хуже, чем представители предыдущих властей, снижать качество жизни людей. Нельзя переделывать законы под себя. Кто проследит за тем, чтобы после распределения учеников в другие школы они стали лучше финансироваться?

Оптимизация призвана улучшать уровень образования и условия обучения. Идёт концентрация учащихся, но не факт, что это к лучшему. У нас может появиться огромное количество детей, которые просто не будут ходить в школу.

Комментарий

Ошибочный принцип

Корнелиу Попович, экс-министр образования, доктор философских наук:

– Кодекс об образовании предполагает, что финансирование школ основывается на стандартах расходов на одного ученика, а это может стать причиной закрытия около 200 учебных заведений. Я считаю, что это ошибочный принцип, его нужно изъять из Кодекса и перейти на другую парадигму финансирования. Мы должны основываться на долгосрочных вложениях в систему образования.

Нужно пересмотреть и определённое число решений правительств, приведших с 2014 года к полной ликвидации более 110 школ, несколько сотен было реорганизовано. То есть лицеи преобразованы в гимназии, гимназии – в начальные школы, которые в свою очередь превратились в детские сады. В итоге система образования потеряла более 10 тыс. педагогических кадров.

Закрытие школ, в частности сельских, является нарушением прав детей на получение образования. Да, учащихся стараются развозить на автобусах в ближайшие гимназии, но их жизнь зависит от графика автобуса и погодных условий. Они не участвуют во внешкольных образовательных процессах, у них проблемы с питанием. Даже если мы не сможем сохранить в каждом селе гимназии или лицеи, мы обязаны отстоять начальные школы и детские сады, иначе потеряем и сёла.

Государство – под суд

Сама попытка даже поднимать вопрос о закрытии учебных заведений по причине нехватки или отсутствия финансирования, не говоря уже о реализации этих планов, в корне противоречит основному закону РМ – Конституции, где чётко указано, что государство гарантирует каждому гражданину реализацию права на образование, где школьное образование бесплатное. Эти права также прописаны в Кодексе об образовании РМ, Законе о правах ребёнка, международной Конвенции о правах ребёнка, которую Молдова ратифицировала. Понятие гарантии образования включает финансирование государством деятельности школ. Попытки закрытия ряда учебных заведений из-за отсутствия средств демонстрируют неспособность государства выполнять элементарные обязанности в образовательной сфере.

Когда закрываются школы, родители имеют право подать в суд. Поскольку понятие государства у нас очень абстрактное, в данном случае необходимо подавать в суд на Министерство образования. К примеру, если поступит приказ о закрытии учебного заведения, несогласные с этим документом директора школ, учителя, родители и даже ученики, чьи интересы до совершеннолетия также представляют родители, в течение 30 дней могут обжаловать это решение в административном суде как акт, противоречащий законам РМ и международным правовым документам. И такое дело может иметь перспективу. Но этим правом мало кто пользуется, потому что проще смириться с ситуацией или собрать чемоданы и уехать, чем отстаивать права в собственной стране. К тому же в Семейном кодексе указано, что родители обязаны дать образование своим детям, иначе их могут лишить родительских прав. Как они должны реализовать свои обязанности, если государство может лишить их этой возможности?

Роман Аронов,

адвокат, магистр права

Наталья Устюгова