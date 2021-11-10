Навязанные уроки

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Школьникам придётся отучиться за лишние дни отдыха

В Кишинёве, Бельцах и в Гагаузии из-за сложной эпидемиологической ситуации осенние каникулы, несмотря на возмущения родителей и недовольство педагогов, растянулись на целых 16 дней. Министерство образования и науки обязывает учебные заведения до конца года отработать пропущенные дни.

Зона дискомфорта

По первоначальному плану Минобразования осенние каникулы в 2021–2022 учебном году должны были длиться пять дней – с 27 по 31 октября, но так как Кишинёв, Бельцы и Гагаузия из-за большого числа инфицированных ковидом попали в красную зону, школьников отправили на отдых на четыре дня раньше. А когда выяснилось, что эпидемиологическая ситуация стала ещё хуже, Национальная чрезвычайная комиссия в области общественного здравоохранения порекомендовала профильному министерству продлить каникулы ещё на неделю – до 7 ноября, что и было сделано.

Это решение вызвало шквал возмущения родителей и педагогов. В интернете была составлена петиция с требованием отменить приказ Минобразования и объявлен сбор подписей. 1 ноября члены НПО «Солидарные родители» (инициаторы акции) пришли к зданию правительства, чтобы передать подписанное обращение премьер-министру. Участники акции выказали недовольство тем, что вынуждены брать отгулы на работе, чтобы находиться дома с детьми. Но министерский приказ никто не отменил. Мэр Кишинёва Ион Чебан, к которому «Солидарные родители» обратились с просьбой принять решение на уровне муниципалитета и вернуть школьников за парты, сказал, что в данном случае профильная муниципальная комиссия ничего сделать не может.

– Другое решение на местном уровне означало бы нарушение закона в условиях объявленного в стране чрезвычайного положения, – объяснил И. Чебан. – Но я видел заявление Европейского регионального бюро ВОЗ, которое рекомендует и настоятельно призывает страны не закрывать школы, так как это будет означать коллапс в системе образования.

Нам надо было отсидеть дома бестолковые каникулы, чтобы потом до 17:00 находиться в школе. Даже вы, не шибко работающие слуги народа, имеете 1–1,5 часа обеда, кофе-брейки и посиделки, а маленькие дети должны до вечера учиться?

Вынужденная отработка

Как и можно было предположить, Минобразования обязало учебные заведения отработать все пропущенные дни. Первоначальный вариант приказа предусматривал компенсацию семи дней каникул до конца 2021 года и, соответственно, сумасшедшую нагрузку на детей – проведение уроков с 9 до 16 часов. Это не могло не возмутить родителей, которые выступали против навязанных каникул и не хотели, чтобы их дети дневали и ночевали в школах. Мать школьницы Татьяна Меделян говорит, что после ознакомления с новым расписанием уроков у неё появились сомнения по поводу уровня образования в Минобразования.

– Нам надо было отсидеть дома бестолковые каникулы, чтобы потом до 17:00 находиться в школе. Даже вы, не шибко работающие слуги народа, имеете 1–1,5 часа обеда, кофе-брейки и посиделки, а маленькие дети должны до вечера учиться? – вопрошает женщина. – А какая работоспособность будет у ребёнка после восьмого урока? Во сколько нам начинать делать домашнее задание (9 уроков на следующий день)? Что делать с дополнительными занятиями (многие занимаются профессионально спортом, музыкой, танцами и так далее)? И когда родители ещё неделю назад просили всё же рассмотреть возможность онлайн-обучения вместо каникул, вы, как всегда, никого не слушали. Ну да, мы же не такие образованные, как вы.

Под нажимом недовольной общественности министерство пересмотрело основное положение своего первоначального приказа и 4 ноября издало распоряжение, в котором предложило лицеям, гимназиям и школам самостоятельно составить график отработки пропущенных уроков, но не до конца 2021-го, а до окончания учебного года. Администрации учебных заведений должны сами решить, будут ли школьники заниматься и по субботам, или же только в будние дни по 7–8 уроков.

Но многим родителям и педагогам непонятно, зачем нужно было вкладывать кучу денег в организацию онлайн-обучения на случай сложной эпидемиологической ситуации, а когда это случилось, продлевать каникулы.

Анастасия Погодина