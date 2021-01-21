Наведались в чужой гараж: троицу воров задержали по горячим следам

Наведались в чужой гараж: троицу воров задержали по горячим следам

К правоохранителям обратился 55-летний житель Тирасполя. Он заявил о краже имущества.

Ночью неизвестные проникли в гараж и пристройку. Похитили продукты, газовую колонку, различные инструменты, металлическую калитку.

Вскоре подозреваемые – двое мужчин и женщина – были задержаны. Они проживают недалеко от места преступления, ведут антисоциальный образ жизни.

Похищенное имущество, пишет mvdpmr.org, было изъято. По факту кражи проводится проверка.

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