Наведались в чужой гараж: троицу воров задержали по горячим следам

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К правоохранителям обратился 55-летний житель Тирасполя. Он заявил о краже имущества.

Ночью неизвестные проникли в гараж и пристройку. Похитили продукты, газовую колонку, различные инструменты, металлическую калитку.

Вскоре подозреваемые – двое мужчин и женщина – были задержаны. Они проживают недалеко от места преступления, ведут антисоциальный образ жизни.

Похищенное имущество, пишет mvdpmr.org, было изъято. По факту кражи проводится проверка.

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