НАТО усилит адресную поддержку Молдовы

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НАТО усиливает адресную поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Республики Молдова. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, принятого в рамках проходящей в Бухаресте встречи.

– Учитывая то, что регионы Западных Балкан и Чёрного моря имеют стратегическое значение для Североатлантического альянса, мы приветствуем нашу встречу с министрами иностранных дел стран-партнёров НАТО – Боснии и Герцеговины, Грузии и Республики Молдова, в то время как НАТО усиливает свою адресную поддержку укрепления этических основ и устойчивости, развития потенциала и отстаивания их политической независимости. Мы твёрдо привержены политике открытых дверей. Мы подтверждаем решения, принятые нами в 2008 году на встрече в Бухаресте, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины, – говорится в заявлении, цитируемом infotag.md.

Стоит отметить, что делегация Молдовы впервые принимает участие в этом мероприятии как партнёр.

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