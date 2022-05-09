Наталью Гаврилицу уличили в незнании истории

Наталью Гаврилицу уличили в незнании истории

На совместном брифинге с генсеком ООН молдавский премьер назвала 9 мая “днём окончания Второй мировой войны”. 

На самом же деле, напомнили Наталье Гаврилице пользователи соцсетей, Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года, а 9 мая 1945-го завершилась как раз Великая Отечественная война.

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Комментарии (1)

  1. интересно,а госпожа Гаврилица знает на каком языке говорил Господарь Великой Молдовы? и почему Кымпулунг Молдовенеск,Галац,Яссы м Старожинец,Измаил с Татарбунарами ещё не на родинеещё не на родине? а Госпожа знает, что в центре Рима находится карта.на которой находится Terra Moldova?и сколько можно ставить Великий Народ в не вочто?

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