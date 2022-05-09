Наталью Гаврилицу уличили в незнании истории

0

На совместном брифинге с генсеком ООН молдавский премьер назвала 9 мая “днём окончания Второй мировой войны”.

На самом же деле, напомнили Наталье Гаврилице пользователи соцсетей, Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года, а 9 мая 1945-го завершилась как раз Великая Отечественная война.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.