Наталья Гордиенко заняла 13 место на “Евровидении-2021”

Наталья Гордиенко заняла 13 место на “Евровидении-2021”

В песенном состязании приняли участие представители 26 стран. Победу одержала Италия.  

Наталья получила 53 балла от судей (в том числе 12 от Болгарии, 10 от России, всего 6 от Румынии и 0 от Украины) и 62 от зрителей. Что касается голосования Молдовы, наивысшее число баллов наши граждане в ходе телеголосования дали певице Маниже из России, а вот жюри присудило 12 очков Болгарии.

Украина заняла на конкурсе 5 место, а Россия – 9-е. Румыния в финал не прошла.

“Евровидение-2022” пройдёт в Италии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md