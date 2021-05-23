Наталья Гордиенко заняла 13 место на “Евровидении-2021”

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В песенном состязании приняли участие представители 26 стран. Победу одержала Италия.

Наталья получила 53 балла от судей (в том числе 12 от Болгарии, 10 от России, всего 6 от Румынии и 0 от Украины) и 62 от зрителей. Что касается голосования Молдовы, наивысшее число баллов наши граждане в ходе телеголосования дали певице Маниже из России, а вот жюри присудило 12 очков Болгарии.

Украина заняла на конкурсе 5 место, а Россия – 9-е. Румыния в финал не прошла.

“Евровидение-2022” пройдёт в Италии.

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