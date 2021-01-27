Наталья Гордиенко представит Молдову на “Евровидении-2021”

Победительница национального отборочного этапа песенного конкурса “Евровидение-2020” Наталья Гордиенко будет представлять Республику Молдова на “Евровидении-2021”, которое состоится в Нидерландах. Соответствующее решение было принято накануне членами организационного комитета.

– Учитывая то, что в 2020 году конкурс не состоялся в Роттердаме из-за форс-мажорных обстоятельств, было принято решение доверить Наталье Гордиенко представлять нашу страну в этом году, – заявил для портала TRM.MD председатель Национального комитета по организации песенного состязания Виталие Кожокару.

По его словам, Наталье Гордиенко надо подготовить новую конкурсную песню и представить сценическую концепцию до 8 марта 2021 года.

В прошлом году традиционный музыкальный конкурс не состоялся по причине пандемии коронавируса. Европейскому вещательному союзу и организаторам предстоит определиться со сценарием “Евровидения-2021” до начала февраля.

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