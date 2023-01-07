Наталья Гаврилица совершает визит в Германию

Наталья Гаврилица совершает визит в Германию

Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица находится с рабочим визитом в Германии, где примет участие в закрытом заседании парламентской группы Христианско-социального союза в немецком Бундестаге. Поездка продлится до 8 января включительно. 

На заседании будут обсуждаться текущие проблемы безопасности и экономики, проблема миграции, а также последствия конфликта на Украине для Германии и всей Европы.

Молдавский премьер выступит с речью перед немецкими парламентариями, после чего проведёт пресс-конференцию вместе с лидером депутатской группы ХСС в Бундестаге Германии Александром Добриндтом.

Кроме того, у Натальи Гаврилицы состоится серия двусторонних встреч с председателем Европарламента Робертой Метсола, с лидером группы ЕНП в Европейском парламенте, председателем Европейской народной партии, депутатом Европарламента Манфредом Вебером, а также с другими официальными лицами и бизнесменами.

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