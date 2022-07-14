Наталья Гаврилица отправилась с визитом в США

Наталья Гаврилица отправилась с визитом в США
С 14 по 17 июля премьер-министр будет находиться в США. Наталья Гаврилица примет участие в заседании глав правительств, предпринимателей и научных деятелей, а также проведёт ряд встреч. 

В частности, как сообщает пресс-служба кабмина, запланированы беседы с высокими чиновниками, представителями МВФ и частного сектора. Гаврилица намерена обсудить возможность предоставления финансовой помощи для покрытия затрат, связанных с закупкой электроэнергии из Украины, а также проблему роста инфляции в РМ.

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