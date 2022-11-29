Наталья Гаврилица отправилась с визитом в Бухарест

Наталья Гаврилица отправилась с визитом в Бухарест

Молдавский премьер принимает участие в Мюнхенской встрече лидеров, которая впервые проходит в Бухаресте в формате престижной Мюнхенской конференции по безопасности. Глава правительства откроет заседание во вторник, выступив с тематической речью: «Тучи над Чёрным морем? Региональная безопасность в движении». 

В Бухаресте Гаврилица также проведёт встречу со своим румынским коллегой, сообщает пресс-служба правительства.

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