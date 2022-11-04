Наталья Гаврилица допускает, что тариф на электроэнергию может снова вырасти

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Вскоре электроэнергия в Молдове может снова подорожать. Это дала понять премьер-министр Наталья Гаврилица в “Специальном выпуске” на “Радио Молдова”. Она отметила, что от того, как молдаване будут экономить, будет зависеть тариф, который в итоге будет применяться в счетах. Гаврилица ушла от ответа, на сколько ещё может вырасти стоимость, но уточнила, что она не превысит 10 леев/кВтч.

Цена, которую люди не смогут себе позволить, – это один из самых “мрачных” сценариев, разработанных правительством в контексте энергетического кризиса, который переживает наша страна. Премьер-министр Наталья Гаврилица признаёт, что вскоре на нашу страну может обрушиться новая волна подорожаний, после того как Кучурганская электростанция прекратила подачу электроэнергии на правый берег Днестра, а “Газпром” сократил поставки газа в Молдову на 50%. Гаврилица уклонилась от ответа, на сколько ещё может вырасти тариф, но отметила, что он не превысит 10 леев/кВтч.

– Мы призываем всех экономить. От этого зависит, насколько вырастет тариф в будущем. Чем больше мы сэкономим, тем ниже будет тариф и тем меньше государство потратит на компенсации – сказала глава исполнительной власти. Напомним, с сегодняшнего дня вступили в силу новые тарифы на электроэнергию. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.