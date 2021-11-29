Наталье Гаврилице доверяют всего 0,9% граждан

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Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого компанией iData.

Всего 0,9% респондентов заявили, что из всех политиков страны больше всего доверяют Наталье Гаврилице. Рейтинг Игоря Гросу не намного больше – 1,4%. Топ возглавили Майя Санду, Игорь Додон и Илан Шор.

Опрос общественного мнения проводился с 15 по 25 ноября. В исследовании приняли участие 1047 респондентов. Погрешность составляет +/-2,9%.

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