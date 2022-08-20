Наступившие выходные будут жаркими и без осадков

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Синоптики прогнозируют жаркие выходные. Днём температура воздуха будет достигать +31 градуса на севере, +32 в центре страны и +33 на юге.

Ночью будет до +21 на севере, +22 в центре и +23 на юге Молдовы. Осадков не предвидится.

Такие же температурные показатели будут в течение всей следующей недели. Кратковременные дожди с грозами вероятны в понедельник на севере и в центральных районах страны.

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