Наступившие выходные будут дождливыми

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А на следующей неделе ожидаются существенное похолодание и заморозки.

В субботу воздух прогреется до+22-24 градусов. Ночью будет от +13 до +18 градусов. В центре и на юге ожидаются кратковременные дожди. В воскресенье показатели температуры будут практически теми же, осадков не предвидится.

На следующей неделе существенно похолодает. Днём столбики термометров будут показывать от +9 до +11 градусов, а ночью от +2 до +7.

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