Наступившие выходные будут дождливыми

Наступившие выходные будут дождливыми

В конце текущей недели температура воздуха в стране будет достаточной высокой, однако ожидаются осадки.  

Как сообщили синоптики, в субботу, 11 декабря, будет +7-12 градусов днём ​​и +3-8 градусов ночью. Эти показатели сохранятся и в воскресенье. В то же время в выходные по всей стране ожидаются дожди различной интенсивности.

В понедельник, 13 декабря, похолодает, осадки будут идти только в северных районах – в виде дождя с мокрым снегом, сообщает moldpres.md.

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