Наступившая неделя будет жаркой, но дождливой

Наступившая неделя будет жаркой, но дождливой

Государственная гидрометеорологическая служба прогнозирует на текущую неделю нестабильную погоду, на большей части территории страны пройдут дожди с грозами.

По данным синоптиков, осадки начнутся во вторник, 16 августа, и пройдут во всех районах страны до четверга, 18 августа. В пятницу дожди прекратятся, но вернутся в субботу, особенно в центре и на севере Молдовы.

Максимальная температура в отчётный период составит +34 градуса днём ​​и +20 градусов ночью.

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