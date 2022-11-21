Наступившая неделя будет дождливой

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А самым тёплым днём недели будет четверг. В этот день воздух прогреется до +9 градусов на севере, до +10 в центре и до +13 на юге.

В понедельник на севере прогнозируют дождь со снегом. Во вторник осадки прекратятся, а со среды до воскресенья включительно будет идти дождь.

В центре дожди ожидаются сегодня, в среду и четверг, в остальные дни ясно. На юге осадки прогнозируются в понедельник и в четверг.

Сегодня атмосферное давление будет низким, в пятницу и субботу повышенным, в остальные дни – нормальным.

Во вторник ночью будет до -7 градусов на севере, -6 в центре и -5 на юге.

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