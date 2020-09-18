“Настоящие друзья и братья”: Россия выделит несколько десятков тысяч тонн дизтоплива молдавским аграриям

Об этом в рамках нового выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

– Пока не могу разгласить детали, хотя я их знаю, но у меня есть уверенность в том, что несколько десятков тысяч тонн дизтоплива Российская Федерация как настоящий друг и брат молдавского народа выделит в качестве гуманитарной помощи для поддержки сельхозпроизводителей. Когда, как и в каких объемах – пусть правительство занимается, чтобы президент не вмешивался. Но это по моей просьбе, которую я передал Путину в июле-августе, – сказал глава государства.