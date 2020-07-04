Насмерть сбивший женщину водитель проведёт 4 года за решёткой

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Кишиневский апелляционный суд ужесточил наказание для водителя, который три года назад спровоцировал смертельное ДТП. Обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы.

Также мужчину на 3 года лишили права управлять транспортными средствами и обязали выплатить потерпевшей стороне моральный и материальный ущерб в размере 131 тыс. леев.

Трагедия произошла 1 августа 2017 года в секторе Рышкановка. 36-летний водитель BMW решил “проскочить” перекрёсток на жёлтый сигнал светофора. Чтобы избежать столкновения с другой машиной, он выехал на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате из-за серьёзных травм скончалась 65-летняя женщина.

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