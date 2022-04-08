Насмерть сбившего пенсионерку водителя приговорили к 4,5 годам тюрьмы

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Суд вынес обвинительный приговор 32-летнему жителю села Шипка Григориопольского района, по вине которого погибла пожилая женщина.

В июне 2021 года подсудимый вместе с супругой находился у родственников на празднике, куда приехал на автомобиле. Употреблял спиртное. Когда гости стали расходиться, его попросили развезти нескольких человек по домам.

Мужчина вёз домой 67-летнюю односельчанку и её дочь. По дороге женщины стали ругаться, и их высадили. Дочь пошла вперёд, а мать замешкалась. В этот момент водитель стал выезжать с придомовой территории и, двигаясь задним ходом, сбил пожилую женщину. Потерпевшая скончалась на месте. Водитель не обратил внимание на столкновение и покинул место происшествия, пишет novostipmr.com.

Мужчина согласился с обвинением и раскаялся в содеянном. С учётом всех обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Гражданина также пожизненно лишили права управления транспортными средствами.

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