Насмерть сбил человека и сбежал с места ДТП: водителя задержали

Насмерть сбил человека и сбежал с места ДТП: водителя задержали
Инцидент произошёл сегодня рано утром в селе Кышла Кантемирского района. Водитель насмерть сбил 23-летнего жителя населённого пункта, который шёл вдоль обочины дороги, после чего скрылся с места ДТП.  

Машину вскоре нашли в селе Ясная Поляна в Кагуле. За рулём был 20-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения – тест показал 0,28 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Водитель был доставлен в инспекторат для дачи показаний. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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