Наследие Бернардацци

0

О юбиляре, изменившем нашу столицу

Вот уже 30 лет наши власти стремятся ввести Кишинёв в Европу, не ведая, что он был причислен к европейским городам ещё два века назад С лёгкой руки первого и самого яркого зодчего нашей столицы – Александра Иосифовича Бернардацци, чьё 190-летие со дня рождения отметим 2 июля.

Удачный тандем

Казалось, что юбилей Бернардацци, как прочие мероприятия последних двух лет, из-за пандемии обречён. Тем не менее отдел культуры мэрии столицы памятную дату не оставил без внимания. В течение недели, с 25 июня по 6 июля, в городе запланированы акции под знаком великого зодчего и не только. Организаторы объединили празднование юбилея архитектора со 175-летием со дня рождения (25 июня) другой знаковой фигуры для Кишинёва – городского главы Карла Александровича Шмидта.

– Кишинёв во второй половине XIX века стал формироваться как европейский город с новой инфраструктурой, – рассказывает директор музея города Кишинёва Валерия Суручану. – В 1877 году пост мэра Кишинёва занял Карл Шмидт. 30-летний градоначальник обладал лучшими качествами для персоны на таком посту – честностью, любовью к своему делу, стремлением улучшать жизнь горожан.

Сложился удачный тандем мэра Карла Шмидта и главного архитектора города Александра Бернардацци. Именно в эти годы Кишинёв украсили здания, которые поныне являются исторической визиткой молдавской столицы: это вторая женская гимназия Н. Дадиани (теперь Национальный музей искусств); Городская дума (мэрия Кишинёва), в проектировании строения Александр Иосифович участвовал вместе с архитектором Митрофаном Эллади; Греческая церковь (улица В. Пыркэлаб); церковная капелла при женской гимназии на ул. Пушкина (ныне церковь Святой Теодоры из Сихлы); водонапорная башня (ныне музей истории города Кишинёва) и другие здания общественного назначения, а также частные дома. По большому счёту Бернардацци и Шмидт приняли город азиатский, а оставили потомкам европейский.

За годы своей работы в должности главного архитектора Кишинёва Бернардацци полностью изменил облик города. Своими шедеврами Александр Иосифович поднял планку городской архитектуры на такой уровень, какого, пожалуй, ни до ни после него так никому достигнуть не удалось.

За годы своей работы в должности главного архитектора Кишинёва Бернардацци полностью изменил облик города. Своими шедеврами Александр Иосифович поднял планку городской архитектуры на такой уровень, какого, пожалуй, ни до ни после него так никому достигнуть не удалось.

Мемориальная неделя

Неделя юбилейных мероприятий началась с возложения цветов к бюсту К. Шмидта возле Национальной филармонии. Затем в Национальном художественном музее открылась выставка «Административно-творческий тандем главы города Карла Шмидта и архитектора Александра Бернардацци». В музее истории города Кишинёва прошло открытие другой экспозиции. Студенты факультета изобразительного искусства и дизайна Государственного педуниверситета имени И. Крянгэ в рамках проекта «Культура продвижения имиджа городов в РМ через искусство и мифопоэтику» представили свои работы, посвящённые творчеству Бернардацци.

В юбилейной программе – научная конференция, круглый стол с презентацией документального фильма о творчестве Александра Бернардацци, снятого к круглой дате. Также пройдёт представление туристического маршрута «По следам Александра Бернардацци». По мнению Национального комитета ICOM (международный совет музеев) Молдова, новый тур привлечёт в Кишинёв туристов.

Не потерять мэрию

Конечно, проведение конференций, выставок и круглых столов – важная вещь для сохранения памяти о великом человеке, но лучшая память – творения зодчего. «АиФ в Молдове» поинтересовалась у директора Агентства по инспектированию и реставрации исторических памятников Иона Штефэницэ, как сохраняется наследие зодчего-новатора.

– В исторической части Кишинёва под статусом защиты находятся 810 зданий, из них более 400 – республиканского значения. В историческую зону Кишинёва входят 186 кварталов, начиная с улицы Измаильской до улицы Михай Витязул, с улицы Албишоара до Матеевича, – пояснил Ион Штефэницэ.

По словам главы агентства, все здания архитектора Бернардацци имеют статус национальных. Визитка столицы – центральное здание Национального музея искусств (бывшая женская гимназия Дадиани), реставрация которого длилась 13 лет. В хорошем состоянии находятся культовые сооружения в Кишинёве – церковная капелла женской гимназии, построенная зодчим в стиле русской архитектуры, Греческая церковь, – а также храм Александра

Невского в Унгенах.

Иона Штефэницэ беспокоит бедственное состояние здания столичной мэрии. В 2016 году муниципальный совет выделил 2 млн леев на проектные работы по реставрации здания. Муниципальный проектный институт Chişinău-proiect разработал проект реставрации, в конце 2018 года вся документация была готова и прошла экспертизу в Национальном совете по памятникам. Третий год документ пылится на полках из-за отсутствия в городской казне необходимых средств. И. Штефэницэ очень надеется, что нынешний мэр найдёт 60 млн леев на реставрационные работы здания.

Одни слова

В плачевном состоянии пребывает и комплекс бывшей Костюженской лечебницы для душевнобольных в Кодру, тоже спроектированный Бернардацци. Мало кто знает, что автор проекта выделил 17 тыс. залога собственных средств на строительство церкви и здания больницы.

– Агентство по инспектированию и реставрации памятников несколько раз исследовало корпуса и констатировало, что все 20 зданий нуждаются в срочном восстановлении, – сетует И. Штефэницэ. – Но в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, на чьём балансе находится комплекс, нет на это средств. Существует опасность, что столица потеряет и этот исторический объект.

Что и говорить, юбилейные торжества всегда выглядят в глазах общественности и вышестоящего начальства внушительно. Создаётся видимость больших дел, особенно в плане сохранения исторического наследия. На самом деле вместо реальных проектов по реставрации исторических объектов – одна говорильня. Когда же от слов мы перейдём к делу?

Мнение Частиной

Подсобка в крипте

Так сложилось, что мне пришлось не только выступать с докладом о творчестве Бернардацци на юбилейной конференции, но и стать автором сценария документального фильма. Перед съёмочной группой предстала трудная задача – создать светлую ленту о сохранении уникальных творений легендарного архитектора, всё-таки юбилей…

Но потери невосполнимы. Город потерял городскую усадьбу Екатерины Рышкан-Дерожинской на улице Букурешть, 62, построенной по проекту Бернардацци. Старшее поколение кишинёвцев прекрасно помнят этот величественный двухэтажный дом. В советское время там находился центральный лекторий общества «Знание», а само здание являлось украшением улицы Искра. В годы независимости, хотя здание и имело статус памятника архитектуры национального значения и было внесено в Реестр памятников истории и культуры Кишинёва, его приватизировали. Вскоре объект перешёл в частные руки. Владельцы обещали, что у старого здания останется исторический фасад, но… увы. На месте исторического памятника строится очередная многоэтажка.

Снимая фильм о Бернардацци, мы не включили в сюжет крипту Маркова, она просто ужасна! Могила Антона Маркова на Центральном кладбище – это место упокоения мирового судьи и зятя княгини Ефросинии Вяземской, на чьи деньги построена церковная капелла при женской гимназии на Пушкина (ныне церковь Святой Теодоры из Сихлы). Ещё лет пять назад усыпальницу украшала мраморная табличка «Автор строения А. И. Бернардацци». Уже не один год крипта Маркова превращена в хозяйственную подсобку, заставлена мусорными баками.

В бедственном положении пребывает и Охотничий домик князя Манук-бея в Хынчештах. Дворец знаменитого дипломата и финансиста армянского происхождения после долгого запустения в 2015 году всё же отреставрировали. Объект внесли в список национального достояния страны. А Охотничий домик, входящий в дворцовый комплекс, в котором чудом сохранились оригинальные элементы, придуманные Бернардацци – декоративные опоры ворот, причудливая люкарна в кровле, охотничий символ на башне замка и прочее – рушится на глазах. Домик закрыли для посещений, а экспонаты перенесли в усадебный домик Яманди княгини Долгорукой…

Алла Частина,

доктор искусствоведения,

старший научный сотрудник Института культурного наследия

Лыко в строку

Архитектор без палат

На праздновании полувековой блестящей деятельности зодчего и общественного деятеля А. И. Бернардацци гости отмечали не только энергию, профессионализм, нравственную ответственность за всё созданное им, но и его отзывчивость и чудесный характер. «Александр Иосифович возводил дворцы и палаты, но за 50 лет себе не построил ни одной, – говорил один из поздравителей. – Это служит лучшим доказательством его безупречной деятельности».

Татьяна СОЛОВЬЁВА